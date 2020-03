Le directeur sportif du PSG Leonardo veut passer à la vitesse supérieure pour Kalidou Koulibaly. Des discussions sont prévues avec l’agent du défenseur central de Naples en vue d’un transfert l’été prochain.

Entendre le nom de Kalidou Koulibaly circuler du côté du Paris Saint-Germain n’a rien de nouveau. Cela fait plus d’un an que le défenseur central de 28 ans est associé au club de la capitale dans le cadre d’un éventuel transfert. Toutefois, la piste s’est sérieusement réchauffée depuis quelque temps.

Koulibaly veut quitter Naples

En fait, la rumeur Koulibaly a refait surface fin février suite à une déclaration d’un proche du joueur. «Aujourd’hui, il a un peu fait le tour de la question en Italie» , confiait-il au quotidien Le Parisien. Le natif de Saint-Dié-des-Vosges souhaite quitter Naples. Une volonté de partir, combinée à l’achat d’un bien immobilier à Paris, qui relançait la piste d’une possible arrivée au Paris SG. La question était alors de savoir si le champion de France allait réellement tenter sa chance dans ce dossier. A en croire le journaliste Abdellah Boulma, la réponse est oui ! Notre confrère annonce que le directeur sportif parisien Leonardo a déjà prévu de discuter avec l’agent de l’international sénégalais, Fali Ramadani, dans les semaines à venir. La machine est donc en marche.

Leonardo doit convaincre Koulibaly

Leonardo est totalement séduit à l’idée de faire venir l’ancien Messin au PSG. Son but est de le convaincre de rejoindre Paris, alors que des clubs étrangers comme Manchester City et Manchester United notamment sont aussi sur les rangs. Au Paris SG, Koulibaly pourrait ainsi remplacer Thiago Silva, en fin de contrat en juin et pour lequel une prolongation s’éloigne de plus en plus au fil des semaines. Son prix est estimé entre 80 et 100 millions d’euros.

Maxifoot