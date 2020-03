Après les suspensions des championnats à travers l’Europe, l’UEFA a décidé à son tour de suspendre ses compétitions, la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

« Au vu des dernières informations sur la propagation du Covid-19 et de décisions gouvernementales, les matchs UEFA de la semaine prochaine sont reportés. Les tirages des 1/4 de finale de Ligue des Champions et de Ligue Europa prévus le 20 mars sont reportés. De nouvelles dates seront annoncées en temps voulu ». Le 13 mars dernier, l’UEFA communiquait ainsi au sujet des huitièmes de finale restant à jouer, à savoir Juventus-OL, Manchester City-Real Madrid, Barcelone-Naples et Bayern-Chelsea en Ligue des Champions. Depuis, la solution a évolué, d’une mauvaise manière et il était impossible de prévoir une nouvelle date.

Alors que les championnats européens sont suspendus pour une durée indéterminée et que la Ligue des Champions et la Ligue Europa ont été stoppées net, l’instance européenne devait trancher pour permettre d’éventuellement bâtir un nouveau calendrier, en fonction aussi du report de l’Euro 2020, qui est devenu effectif. La réunion de l’UEFA avec les 55 fédérations européennes, les ligues, les clubs et le syndicat des joueurs ce mardi a débouché sur une nouvelle décision, toute aussi logique.

Selon les informations de L’Equipe, la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont bien suspendues jusqu’à nouvel ordre, en attendant que l’épidémie de coronavirus soit maîtrisée. Cependant, l’objectif est bien de terminer la compétition dans les prochains mois. Le report de l’Euro libère des dates en mai, juin et juillet et l’UEFA espère trouver des solutions du point de vue du calendrier, en accord avec les Ligues européennes et l’ECA (l’Association des clubs européens). Le plus dur commence donc maintenant, avec l’établissement d’un nouveau calendrier, évidemment dépendant de l’évolution de la crise sanitaire à travers l’Europe.

Source : Footmercato