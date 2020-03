Le vice champion d’Afrique avec le Sénégal, henry Saivet fait toujours partie du premier groupe par équipe, mais a très peu de chances de faire partie de groupe de performance de Steve Bruce.

Le milieu de terrain n’a pas pu trouver de nouveau club en janvier et continue donc de s’entraîner avec le groupe, et s’est montré être un modèle professionnel en ne faisant pas de bruit malgré un manque total de temps de jeu.

« Les vidéos de Saint-Maximin montrent que le milieu de terrain sénégalais est vraiment le bienvenu dans l’équipe. Il est photographié en train de signer des ballons de football et des maillots aux côtés de Nabil Bentaleb et Andy Carroll, avant de s’asseoir avec Valentino Lazaro, Bentaleb et Saint-Maximin pour le petit-déjeuner. Quelque chose est prononcé en français par Saivet, et quoi que ce soit – Saint-Maximin le trouve hilarant », commente le site du club.

wiwsport.com