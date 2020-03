Sénégal-Guinée Bissau se serait disputé sans Mbaye Hamady Niang. L’attaquant du Stade Rennais avait d’emblée décliné la convocation du sélectionneur national et n’aurait pas fait partie de la liste du jeudi 19 mars. L’info livrée par RECORD a sorti Niang de ses gonds, qui a tenté de nier l’évidence avec l’aide infructueuse de journaux de la place. Puisqu’il n’a fait que s’enfoncer dans son mensonge. Cissé et les couleuvres de Niang

Jusqu’à quand Aliou Cissé continuera-t-il d’avaler les couleuvres de Mbaye Niang ? Le report des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2021 a évité au sélectionneur national l’étalage sur la place publique de l’énième pied de nez que l’avant-centre du Stade Rennais. En effet, comme RECORD l’écrivait dans sa livraison du vendredi 13 mars dernier, Mbaye Niang avait d’ores et déjà décliné la sélection pour la double confrontation avec les Djurtus de la Guinée Bissau alors prévue pour le samedi 28 mars à Thiès et le mardi 31 mars à Bissau.

Un SMS pour déclarer forfait

Ça aurait été une ligne de plus sur la longue liste des défections de l’ancien international Espoirs français, prototype du «Lion par défaut» pour avoir rejoint la Tanière après avoir espéré en vain une convocation de Didier Deschamps. Les «forfaits diplomatiques» contre Madagascar, le Brésil ou dernièrement l’Eswatini (pour ne citer que ceux-là) sont encore frais dans les mémoires. Et à chaque fois, Aliou Cissé est lui-même monté au créneau pour tenter de «justifier» la défection de son poulain. Au point d’être vertement démenti par son jeune collègue Julien Stephan, coach du Stade Rennais, lorsqu’il a prétendu que Niang avait joué pendant plusieurs semaines sous infiltration et ne pouvait effectuer le long périple pour Singapour où le Sénégal devait croiser le Brésil en match amical. Le sélectionneur avait été ainsi entraîné dans son mensonge par l’attaquant breton.

Pour cette double confrontation avec la Guinée Bissau à laquelle il ne devait pas prendre part, Mbaye Niang a déclaré forfait par…SMS. Eh oui, une Short Message Service balancée dans le téléphone du sélectionneur qui, pourtant, s’est déplacé jusqu’en Bretagne pour aller à la rencontre de celui qui, depuis plus de deux ans, est son attaquant de prédilection, et du gardien de but Edouard Mendy. Cette posture de l’ancien Caennais a eu le don d’exaspérer le sélectionneur national et son staff mais aussi et surtout la Fédération sénégalaise de football, avec à sa tête le président Me Augustin Senghor, tous las des simagrées de l’attaquant qui a inscrit 4 buts en 23 sélections.

Staff et FSF se sont fait une religion

Comme chaque fois que la presse, RECORD notamment, a fait part du peu de considération dont il fait montre à l’endroit de la sélection nationale, Mbaye Niang a maladroitement tenté de nier. Cette fois-ci, il ne s’est pas fendu d’un tweet insultant. Le Rennais a pris langue avec deux canards dakarois. Des confrères qui, voulant l’aider à démentir votre quotidien préféré, l’ont malheureusement davantage enfoncé dans son mensonge. Par exemple, dans l’un des deux journaux Niang clame qu’il est à l’écoute du sélectionneur et qu’il répondra à la convocation le cas échéant, dans l’autre il prétend n’avoir même pas reçu de pré-convocation. Le staff des Lions et le top management de la FSF s’en sont arraché les cheveux d’indignation, sachant que Niang a tout faux.

Le joueur natif de Meulan-en-Yvelines est un vrai cas dans la Tanière. C’est le seul joueur de cette équipe nationale dont l’ossature est constituée des Olympiques des JO 2012 qui a le privilège de choisir ses matches. Alors que sa première sélection ne remonte qu’à 2017, à lui seul il cumule plus de forfaits que l’ensemble des cadres de la sélection. Aucun autre Lion n’a autant fait faux bond à l’équipe nationale. Fallait-il s’attendre à autre chose d’un joueur dont ni le talent ni le comportement ne lui ont permis de gagner une place chez les Bleus ? Mbaye Niang a ravalé toutes les joyeusetés déversées sur l’équipe du Sénégal et étrenné ainsi son maillot floqué à la tête de lion. «Le monde est vieux mais l’avenir sort du passé»…

Record