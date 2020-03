Sadio Mane a de nouveau brillé pour Liverpool cette saison, et Zinedine Zidane qui veut renforcer son attaque, est un grand admirateur de l’attaquant sénégalais.

Sadio Mane a été l’une des vedettes les plus en vue de Liverpool cette saison après les avoir aidés à la gloire de la Ligue des champions la saison dernière.

Zizou veut emmener Sadio Mane à Madrid et selon les médias anglais parcourus par wiwsport.com, l’entraineur madrilène aurait déjà pris contact avec les représentants de Mané pour exprimer l’intérêt du club espagnol. Un transfert entre 140 et 150 millions d’euros serait à l’étude pour convaincre Liverpool de laisser filer leur joyau sénégalais qui a encore trois ans de contrat à Anfield.

Sadio Mane, 27 ans, a marqué 14 buts en Premier League une fois de plus cette saison et toutes compétitions c’est 18 buts et 12 passes décisives en 37 rencontres.

Le Real Madrid reste confiant est prévoit de passer à l’action dès l’ouverture du mercato estival.

wiwsport.com