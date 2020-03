Selon la presse sportive italienne, le Napoli serait résigné à perdre Kalidou Koulibaly cet été mais s’activerait pour recruter Jérémie Boga.

Le feuilleton Kalidou Koulibaly se poursuit. Courtisé par le gratin européen depuis de longs mois, l’international sénégalais devrait quitter Naples cet été. Si l’on en croit la Gazzetta dello Sport, le club italien serait désormais prêt à accepter une offre avoisinant les 100 millions d’euros pour son défenseur central. Reste à savoir quelle grosse cylindrée est disposée à débourser une telle somme au prochain Mercato. Alors que le PSG, en quête d’un successeur au Brésilien Thiago Silva, a déjà été cité avec insistance dans ce dossier, Manchester United serait sur le coup après s’être penché sur son cas depuis longtemps…

DES DISCUSSIONS AVEC JÉRÉMIE BOGA

Dans le sens des arrivées, et dans le secteur offensif, Naples ferait partie de la liste des prétendants pour Jérémie Boga, l’ailier gauche auteur d’une superbe saison avec Sassuolo (avec 8 buts et 4 passes décisives en 24 matchs de Serie A, depuis le début de l’exercice en cours). Des discussions entre l’international ivoirien et la direction sportive du Napoli auraient déjà eu lieu selon les informations de Tuttosport. Mais la voie n’est pas forcément libre : Chelsea dispose d’une clause de rachat fixée à 15 millions d’euros sur le natif de Marseille, dont le contrat avec les Neroverdi court jusqu’en juin 2022.

wiwsport.com avec sport356