La Ligue nationale de basket, réunie jeudi après-midi en comité directeur, a décidé le report des matches de Jeep Elite et de Pro B jusqu’au 31 mars selon l’Equipe.

La Ligue nationale de basket (LNB), en concertation avec les clubs, a décidé le report de la 26e journée de Jeep Elite prévue les 13, 14 et 15 mars et de la 24e de Pro B les 14 et 15 mars , en raison de l’épidémie de coronavirus. Cette décision survient après un premier report annoncé mercredi des 27e journée de Jeep Elite et 25e et 26e journées de Pro B. « Par décision du comité directeur, les rencontres organisées par la LNB entre le 12 et le 31 mars 2020 sont reportées», indique un communiqué de l’instance du basket professionnel.

📃 Communiqué officiel 📃 ⚠️ Par décision du comité directeur, les rencontres organisées par la Ligue Nationale de Basket entre le 12 et le 31 mars 2020 sont reportées.#JeepELITE #PROB #LNB pic.twitter.com/vWf4vb95wD — LNB (@LNBofficiel) March 12, 2020

