Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé va procéder à la publication de la liste des joueurs retenus pour la double confrontation contre la Guinée Bissau, le 19 mars 2020 en perspective des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2021 prévue en Cameroun, nous informe la fédération sénégalaise de football dans un communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport.

Aliou Cissé rencontrera la presse le jeudi 19 mars 2020 à 10h 00 à l’hôtel Good Rade, sis sur la VDN. A cette occasion, Il publiera la liste des joueurs retenus en perspective des matchs Sénégal vs Guinée Bissau du 28 mars 2020 à Thiès et Guinée Bissau vs Sénégal du 31 mars à Bissau, comptant pour les troisième et quatrième journées du groupe I des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021.

wiwsport.com