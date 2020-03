La délégation sénégalaise de football est rentrée depuis vendredi dernier après leur sacre à la troisième édition de la Coupe Arabe qui s’est jouée en Arabie Saoudite dans la ville de Dammam.

Dans la foulée, une cérémonie de présentation de trophées et de remise de prime a été organisée à l’honneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans. Le capitaine de la sélection, Dion Lopy a salué l’initiative et revient sur son carton rouge contre l’Égypte en demi finale au micro de wiwsport.

Au cours de cette cérémonie tenue hier après midi, la fédération sénégalais de football a offert une somme de 500.000 de nos francs en guise de récompense à chaque Lion et membre de la délégation. « Nous sommes vraiment contents d’être accueillis par la fédération sénégalaise de football« , salue le capitaine Dion Lopy.

Appelé à la dernière minute pour remplacer l’Equipe nationale des Comores forfait, le Sénégal a eu juste une semaine de regroupement avant de regagner l’Arabie Saoudite, contrairement à ses adversaires. « Malgré une courte préparation, nous avons réussi à gagner ce trophée. Cela montre juste le travail que staff technique est entrain d’abattre dernier. Ils ont maintenu le même groupe qui était en Guinée ( NDLR tournoi de l’Ufoa remporté par le Sénégal) ce qui nous a encore facilité les choses »

Absent de la finale contre Tunisie, le sociétaire de l’académie Oslo n’est pas prêt d’oublier la demi finale face à l’Egypte. Il été expulsé pour avoir chambré le public égyptien après le but de Pape Matar Sarr « Rires, j’étais juste trop content. Vous savez, tout n’était pas rose dans ce tournoi. On n’était les invités et les autres ne voulaient pas qu’on reste longtemps dans ce tournoi. Ils voulaient déstabiliser l’équipe. Mais quand même si c’était à refaire je ne ferais pas. l’équipe s’est bien toutefois comportée lors de la finale », affirme Dion.

Pour les prochaines échéances, le milieu sénégalais compte rester sur la même lancé « Apres avoir remporté ce tournoi la Coupe Arabe et le tournoi de l’UFOA en guinée, nous allons continuer à travailler. Essayer d’abord de valider notre qualification pour la prochaine édition et d’aller le plus loin possible », rassure le milieu sénégalais.

