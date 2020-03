Au terme des 90 minutes, Liverpool, battu par l’Atletico Madrid 1-0 lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, mène sur le même score au retour. Les deux équipes vont donc jouer une prolongation.

On s’attendait à une énorme pression de Liverpool dès l’entame, mais c’est l’Atletico qui se procurait la première occasion dès le coup d’envoi. A peine 15 secondes de jeu et la frappe non cadrée de Diego Costa inquiétait tout de même le gardien Adrian ! Un petit avertissement pour des Reds qui, sur la lancée de leurs dernières sorties, avaient du mal à contourner le solide bloc espagnol. Le leader de Premier League s’en remettait souvent aux centres d’Alexander-Arnold, ou à des tentatives lointaines comme celle d’Oxlade-Chamberlain qui obligeait Oblak à se détendre !

L’Atletico commençait alors à prendre confiance et à sortir de sa moitié de terrain. Mais les locaux, qui avaient la chance de pouvoir compter sur leur public, poussaient en fin de première période. Et après plusieurs alertes devant la cage d’Oblak, dont une frappe trop timide de Mané, Wijnaldum (1-0, 43e) de la tête trouvait la faille ! A la pause, les deux équipes étaient alors à égalité sur l’ensemble des deux rencontres. Les hommes de Jürgen Klopp accentuaient donc la pression au retour des vestiaires, avec une intensité qui empêchait l’Atletico d’exister.

Mais les Colchoneros tenaient bon grâce à un Oblak héroïque et décisif sur la frappe d’Oxlade-Chamberlain. Puis grâce à la barre qui repoussait la tête de Robertson ! Ça poussait fort sur le but d’Oblak et l’on se demandait comment l’Atletico pouvait tenir sous une telle pression. Et pourtant, les visiteurs, qui croyaient à l’exploit sur le but de Saul logiquement refusé pour un hors-jeu dans le temps additionnel, tenaient assez miraculeusement ce score de 1-0 pour arriver en prolongation. Suspense…

