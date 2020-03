Dans trois mois, juin 2020, le prochain tournoi de qualification pour la Can des moins de 20 ans aura lieu en Sénégal, a assuré cet après midi, Me Augustin Senghor.

Le Sénégal qui avait abrité les qualifications dans la zone ouest A de la dernier coupe d’Afrique U17 a confirmé sa candidature pour les éliminatoires de la Can des moins de 20 ans dont la phase finale se jouera en Mauritanie en 2021. L’annonce a été faite par le patron de la grande instance sénégalaise, Me Augustin Senghor lors de la cérémonie de présentation de trophées et de la remise de primes à la sélection féminine vainqueur du trophée de l’Ufoa A et à l’équipe nationale homme des moins de 20 ans sacré champion de la Coupe Arabe.

Selon Me Augustin Senghor le pays de la Teranga est d’ailleurs le seul candidat en lice « Le tournoi de qualification pour la CAN U20 en juin ça se passera ici (Au Sénégal), assure Senghor. « C’est un défi pour nous mais aussi pour les joueurs. Seule une équipe partira donc il faudra continuer sur cette lancée pour assurer la qualification à la maison », ajoute t-il au micro de wiwsport.com.

Pour la CAN U20 dont la phase finale aura lieu en Mauritanie en 2021, un seul pays se qualifiera entre les huit pays de la zone ouest A, à savoir le Sénégal, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Sierra Leone, le Liberia, la Gambie et le Cap-Vert.

