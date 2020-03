Nice a décroché un succès en toute fin de match dans le derby de la Côte d’Azur contre Monaco (2-1) ce samedi à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1 !

Monaco s’est procuré les meilleures occasions au cours de la première période. D’abord sans réussite pour Jovetic, auteur d’une bonne frappe au ras du poteau sur un centre de Ben Yedder, puis pour Bakayoko, dont la tentative trop molle ne faisait pas trembler Benitez. Mais comme souvent cette saison, l’ASM pouvait compter sur Ben Yedder pour être plus adroit devant le but. Lancé en profondeur par Bakayoko, l’attaquant monégasque battait le gardien niçois d’un piqué du droit (0-1, 32e). Derrière, Jovetic aurait pu doubler la mise, mais sa frappe heurtait la barre.

La physionomie du match changeait en seconde période. Nice réagissait après le retour des vestiaires et Dolberg égalisait d’une tête sur un centre d’Ounas (1-1, 59e). Bien plus entreprenants, les Aiglons se retrouvaient en supériorité numérique en fin de match après l’expulsion du Monégasque Jovetic. Et Dolberg en profitait pour libérer les supporters niçois en offrant la victoire au Gym dans le temps additionnel (2-1, 90e+3) ! Ce succès permet à Nice de doubler Monaco et de grimper à la 6e place.

Maxifoot