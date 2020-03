Dans une rencontre importante pour le maintien, Metz a pris le dessus sur Nîmes (2-1) ce samedi à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1.

Les Messins ont rapidement pris l’avantage dans cette rencontre. Centonze profitait d’une mauvaise relance sur le côté droit pour intercepter le ballon et délivrer un centre parfait devant le but pour la tête de Nguette (1-0, 7e). C’est le cinquième but de l’ancien Valenciennois cette saison.

Derrière, les Crocos ont eu beaucoup de mal à réagir et le score n’a pas évolué jusqu’à la pause. Sans aucun doute bougés à la mi-temps, les Nîmois allaient afficher un autre visage au retour des vestiaires.

Quatre minutes après la reprise du match, Deaux profitait d’un service parfait de Benrahou pour reprendre victorieusement le cuir d’un intérieur du droit devant le but (1-1, 49e).

Malgré un visage bien plus séduisant dans le second acte, les Nîmois allaient finalement s’incliner suite à un but de Boye qui donnait un avantage décisif à Metz en fin de match (2-1, 81e). Un succès très important pour les Grenats qui ont désormais sept points d’avance sur les Crocos, barragistes.

wiwsport.com