Nancy doit désormais assurer son maintien, et passer à la prochaine saison de Ligue 2. Les Lorrains ne se font plus d’illusion concernant une hypothétique place dans le top 5 en fin de saison. La faute à un début d’année 2020 loin des espoirs placés en eux. Saliou Ciss avoue ses regrets, car il y avait matière à mieux selon le latéral gauche nancéien.

« C’est très décevant par rapport à ce qu’on avait fait de bien durant la première partie de saison. D’autant plus quand on voit les équipes en tête du classement. Sans leur faire injure, on n’a rien à leur envier. La blessure de Vagner a été un gros coup dur pour nous, mais malgré ça, on devrait être bien mieux classé. Il y avait la place pour faire quelque chose de bien dans ce championnat », regrette le latéral gauche nancéien sue la ligue. Tres impliqués dans le jeu, il compte 5 buts et 1 passe décisive après 18 matches joués.

