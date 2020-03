La COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019.

La CAF suit avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation de cette pandémie qui touche maintenant notre continent. Huit (08) grands pays du football africain sont concernés à ce jour: L’Égypte, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, et l’Afrique du Sud.

Les plus hautes instances de la CAF ont mandaté la commission médicale de la CAF de suivre l’évolution de cette maladie et de mettre en place des mesures d’éveil afin de protéger la santé des footballeurs et de tous les acteurs.