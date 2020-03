Didier Six commence à s’impatienter sur le cas Bouna Sarr. Alors qu’il l’a rencontré au mois de janvier pour lui manifester son envie de le voir jouer avec son effectif, le sélectionneur de la Guinée a fait une déclaration sur les binationaux qui ne laisse pas beaucoup de temps au latéral droit de Marseille.

Interrogé par le site guinéen Foot224 sur sa rencontre avec Bouna Sarr, il n’est pas entré dans les détails de l’entrevue. « Je lui ai donné une deadline de savoir es ce que le Syli l’intéressait. Moi je ne peux pas attendre par ce que je dois former quelqu’un. Je lui ai dis je veux que tu sois avec nous mais si tu dis non je respecterai ta décision. Ce n’est pas une question d’attentes, on vient ou on ne vient pas. Il faut savoir respecter le blason. Il y’a de la qualité dans les joueurs du Syli. Je dois voir 50 à 60 joueurs, on va prendre des joueurs et continuer à les former, c’est à dire mettre des compétitions internationales dans la tête. Et puis on passera avec d’autres joueurs ».

Pour le technicien français, les choses doivent être simples avec les binationaux. Il faut prendre une décision et l’assumer. « Je ne vais pas m’attarder. Je ne vais surtout pas me mettre à genoux pour qu’un jour vienne. Je vais le voir, je lui dis j’ai envie que tu viennes. S’il me dit oui, c’est bien, on fait tout le nécessaire. S’il me dis non ou j’attends, je respecte aussi sa décision. Il y’a un choix qui a été fait de sa part et je ne veux pas être ambiguë. Chez moi, je mets sur la table tu viens ou tu ne viens pas. Et je ne donne pas une place de titulaire » avertit-il.

wiwsport.com