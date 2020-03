Le PSG et Gana Gueye se sont imposés largement face à l’OL (5-1) pour atteindre la finale de Coupe de France

Troisième duel entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain cette saison pour la demi-finale de la Coupe de France. Après deux victoires des Franciliens (1-0 et 4-2) et en attendant la finale de la Coupe de la Ligue qui opposera les deux équipes le 4 avril prochain, les deux équipes croisaient le fer au Groupama Stadium.

Il ne fallait pas arriver en retard dans cette partie puisque les occasions venaient de part et d’autre. Finalement, l’Olympique Lyonnais parvenait à trouver la faille grâce à un excellent centre de Karl Toko Ekambi venu de la droite que reprenait victorieusement Martin Terrier (11e). En tête, l’Olympique Lyonnais n’avait pas le temps de savourer, car le PSG parvenait à égaliser.

Sur un corner botté côté gauche par Pablo Sarabia, Layvin Kurzawa détournait de la tête vers la gauche du but. Kylian Mbappé prolongeait la course du ballon au fond des filets (14e). Les deux équipes continuaient de se rendre coup pour coup jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain prenait tout doucement la mesure de son adversaire et Fernando Marçal se rendait coupable d’une main dans sa surface (61e). Il était exclu pour un second carton jaune et Neymar transformait le penalty (64e). Kylian Mbappé grâce à un petit numéro (70e) et Pablo Sarabia (82e) ont alourdi le score. Dans les derniers instants, Kylian Mbappé s’est même offert un triplé (90e +2).

Avec cette victoire 5-1, le PSG retrouvera en finale le vainqueur d’AS Saint-Étienne – Stade Rennais.

