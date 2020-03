Le match de la 12e journée de Ligue 1 de football, qui opposait, à Ziguinchor, le Casa Sports au Stade de Mbour, a été marqué des bagarres entre joueurs en fin de partie.

Sur la pelouse, il y avait de gros duels et une grosse tension que l’arbitre avait du mal à maîtriser. Dépassé par l’événement, le juge central a beaucoup laissé jouer en préférant ne pas réagir par des avertissements qui pouvaient calmer les esprits. Conséquence : ça a dégénéré au coup de sifflet final donné par Sidy Camara de la CRA de Louga.

En effet, des coups de poings entre joueurs du Casa Sports et du stade de Mbour ont éclaté, affichant un caractère déraisonnable. Pire, joueurs et supporteurs ont été bloqués dans le stade pendant plus de trois quarts d’heure après la fin de la rencontre pour éviter de blessés graves. Il aura fallu l’intervention des forces de l’ordre pour calmer les ardeurs des uns et des autres.

Un public pas content

«Décevant», se désole ce cadre de l’administration qui était venu suivre la rencontre. Pour d’autres, «c’est indigne. Notre football ne mérite pas ça», disent-ils avec le cœur meurtri.

«Ce match est vraiment celui de la honte», a regretté cet ancien footballeur qui a requis l’anonymat. Et de s’interroger : «Où est le fair-play dans le football de mon pays ?»

A noter que le Casa Sports avait mené avant le début des hostilités. L’équipe fanion de Ziguinchor a fini par s’imposer devant le Stade de Mbour sur le score de 1 but à 0. L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 15ème minute de jeu par l’attaquant gambien du Casa Sports Matar Ceesay.

