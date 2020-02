Liverpool file vers le titre en Premier League et possède 22 points d’avance sur son premier poursuivant. Toujours invaincus en championnat cette saison, les Reds pourraient passer à côté du sacre si l’épidémie de coronavirus venait à se répandre, selon le Telegraph.

Plus rien ni personne ne semble capable d’empêcher Liverpool de décrocher le titre en Premier League… Plus rien ni personne, sauf peut-être le coronavirus. Solides leaders du classement avec 22 points d’avance sur Manchester City avant la 28e journée de la saison, les Reds sont toujours invaincus au moment d’affronter Watford ce samedi.

Malgré cette saison parfaite outre-Manche, les protégés de Jürgen Klopp pourraient quand même passer à côté du titre en raison d’un point de règlement et du coronavirus.

Liverpool maudit, les relégables sauvés?

Le quotidien The Telegraph rapporte que la Premier League ne possède aucune règle pour désigner le champion si les autorités sanitaires anglaise décidaient de suspendre la saison 2019-2020 en raison d’une épidémie. Malgré un parcours sensationnel avec 26 victoires et un nul en 27 rencontres, Liverpool pourrait donc passer à côté du premier sacre de son histoire en première division depuis 1990. De la même manière, les trois clubs relégables (West Ham, Watford et Norwich) obtiendraient, sur le papier, leur maintien dans l’élite. Vu les enjeux financiers, une solution pourrait être étudiée prochainement afin d’éviter toute contestation.

Alors que de plus en plus de matchs ou événements sportifs sont affectés par le coronavirus, la Premier League n’a pas encore pris de mesure pour limiter les risques auprès des supporters et joueurs. Au contraire de l’Angleterre, la LFP peut décider de raccourcir la saison de Ligue 1 et d’arrêter le classement à une date donnée en cas de suspension du championnat à cause du coronavirus. Mais pour l’instant, toutes les rencontres du week-end sont maintenues aussi bien en France qu’en Premier League.

Source : RMC SPORT