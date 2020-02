A peine la Linguère de St-Louis a-t-elle battu son ancien dauphin, Demba Diop FC, que son nouveau suivant le plus immédiat, l’US Ouakam, lui est proposé ce samedi lors de la 12ème journée de Ligue 2. Mais, cette fois, ce n’est pas à domicile que les Nordistes vont livrer ce match, mais en déplacement, à Amadou Barry de Guédiawaye où les attendent des Ouakamois déterminés.

Tout simplement parce qu’en cas de victoire, ils s’empareraient tout bonnement de la première place du classement. Autant dire qu’ils feront tout pour parvenir à leurs fins. Sauf que la Linguère se plait particulièrement dans ce fauteuil, comme les Mbourois de Demba Diop l’ont appris à leurs dépens. Alors ça promet de chauffer.

Ce choc du haut de tableau n’est cependant pas pour occulter les deux autres derbies au programme de cette journée. Celui de Thiès d’abord entre Thiès FC (10ème, 12 pts) et Africa Promo Foot (14ème, 7 points). Et ensuite celui de Fatick entre l’EJF (6ème, 17 pts) et le Jamono (12ème, 11 pts). Même à première vue déséquilibrées en faveur des équipes qui reçoivent, ces rencontres ne sont pas pour autant gagnées d’avance. Car un derby n’est jamais un match comme un autre.

Le programme Samedi 29 février : à Lat Dior à 16h00 : Thiès FC – Africa Promo Foot ; à 18h00 : Amitié FC – Guédiawaye FC ; à Massène Sène à 17h00 : EJ Fatick – Jamono de Fatick ; à Lamine Guèye à 17h00 : Sonacos – Keur Madior ; à Amadou Barry à 17h : US Ouakam – Linguère

Dimanche 1er février à 17h00 à Caroline Faye : Demba Diop FC – Duc ; à Ndiarème : Renaissance – Port

LSFP.sn