Buteur hier soir face à Arsenal, Pape Abou Cissé, qui a participé à l’exploit des Grecs, et Dame Ndoye, étincellent face au Celtic, figurent dans l’équipe type des seizièmes de finale retour de Ligue Europa de France Football.

Après son but face à Arsenal, à Emirates Stadium, et la qualification de l’Olympiakos aux 8es, Pape Abou Cissé, l’un des hommes de la soirée londonienne, peut encore savourer. Le défenseur sénégalais a été choisi par France Football dans l’équipe type des seizièmes de finale retour de Ligue Europa, joués mercredi et jeudi soir. L’ancien de l’AS Pikine avait ouvert le score d’une tête piquée sur un corner de Valbuena et avait fait bonne garde face aux assauts des Gunners. Dans ce onze type, on note aussi la présence d’un autre sénégalais, l’expérimenté Dame Ndoye qui a lui aussi énormément contribué au succès de son équipe. Le joueur de 35 ans avait offert une très belle performance lors du match retour face au Celtic et a été l’auteur du but du break.

Le onze type des seizièmes de finale retour (FF) !

