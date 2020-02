Les propos de Guirane Ndaw sur la fraude de l’age des joueurs africains ont fait les choux gras de la presse locale. L’ancien international sénégalais, à la retraite depuis 2016 est revenu sur sa sortie polémique et fait son mea culpa.

« Comme tous les Sénégalais, j’ai triché sur mon âge pour être professionnel. En Afrique, je ne dis même pas au Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. C’est une réalité qu’on le veuille ou non. Ce qui est sûr, c’est qu’au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge. Le Sénégalais est en général très petit et s’il va en Europe à vingt ans, il verra que les jeunes de quinze ans sont plus costauds que lui » , a déclaré l’homme de 35 ans.

Les excuses de Guirane…

Invité ce matin sur Sen Tv, dans l’émission « Subateel », Guirane Ndaw s’est excusé auprès des Africains concernant cet aveu. Il précise qu’en aucun cas il a voulu entraver les rêves de plusieurs jeunes africains, souhaitant devenir joueurs professionnels.

« Je présente mes excuses à tous les Sénégalais mais également à l’Afrique et tout le monde. Je ne l’avais pas dit pour détruire la carrière de qui que ce soit. C’aurait été le cas, ce serait moi qui serai concerné en premier. Je le disais juste pour qu’on réfléchisse sur les enfants dans le football afin de réduire les difficultés auxquelles ils sont confrontés », a rapporte Senego.

