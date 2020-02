Si Manchester City a son Kevin De Bruyne, Liverpool son Alexandre Arnold, respectivement premier et deuxième au classement des meilleurs passeurs de la Premier League, l’équipe nationale du Sénégal des moins de U20 peut s’en réjouir d’avoir un joueur comme Libasse Gueye.

Virevoltant, l’ailier sénégalais ne cesse de poser des problèmes aux défenseurs par sa qualité de dribbles et sa faculté à accélérer le jeu de son équipe sur une touche. En Coupe Arabe édition 2020, Libasse Gueye a déjà délivré trois passes décisives en autant de sorties. Le joueur de Diambars est plus que jamais l’un des meilleurs éléments dans l’effectif d’Issa Aidara.

Détecté par Malick Daf, le sélectionneur de l’Equipe nationale des moins de 17 ans, Libasse Guèye a par la suite rejoint la sélection U20 où il a disputé son premier match officiel sous la houlette de de Youssouph Dabo.

Meilleur passeur du tournoi de l’UFOA en Guinée

Sur ses cinq dernières apparitions avec la sélection U20, il a distillé trois passes décisives, terminant ainsi meilleur passeur du tournoi de l’UFOA / A avec 5 offrandes. « Très fier de représenter mon pays dans ce tournoi. Cette performance est le fruit de mon travail. C’est n’est qu’un début, le meilleur reste à venir», avait fait savoir l’ancien joueur de Demba Diop recruté,cette année, par Diambars.

Pape Matar Sarr « Libasse est un joueur exceptionnel »

Son coéquipier, Pape Matar Sarr a d’ailleurs doué ses qualités. Le milieu de terrain de Génération Foot a souligné l’importance et la valeur de Libasse Gueye « C’est un joueur exceptionnel. Il peut changer de rythme en pleine course, mais aussi à l’arrêt. Il est très doué techniquement et a une capacité d’exécution très rapide. Il nous facile les transitions et participe énormément dans le jeu offensif. Gueye nous met vraiment à l’aise », a salué l’actuel meilleur buteur du tournoi.

Issa AIDARA ( coach adjoint de l’équipé U20 ) « Il a d’énorme qualité technique »

« C’est un jeune garçon qui a besoin de progresser même s’il a d’énorme qualité technique. C’est un joueur qui a un gros potentiel, il va vite. Un bon dribbleur et un bon passeur. Sur les deux tournois qu’il a participé avec la sélection, il en a délivré au moins 6 passes. Il lui reste juste à travailler sa finition et à être buteur comme les autres. Il dribble bien et percute bien mais souvent avec la tête baissée, par moment, il va jusqu’à cogner l’adversaire. Mais ce sont des choses sur laquelle il doit progresser. Néanmoins, c’est un tout jeune joueur avec un très gros potentiel et qui peut vraiment aller très loin. Il est pétri de qualité. S’il progresse dans certains domaines, je pense qu’il pourra devenir l’un des futur crack de ce pays ».

