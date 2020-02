Lac de Guiers 2 ramasse tout le monde. Le leader de l’écurie Walo n’entend pas faire une saison blanche. Hormis son ami et frère Balla Gaye, son «grand-frère» Bombardier, Lac 2 tire sur tous les ténors de la lutte.

Il a soutenu, dans cet entretien qu’il nous a accordé lors de la pose de la première pierre du stade Sénégal, qu’il ne crache sur aucun ténor. Sur Balla/Boy Niang, Lac de Guiers 2 oppose son véto.

Que pensez-vous de l’arène qui n’arrive pas à mettre sur pied de grands combats ?

C’est vrai que l’arène n’est pas encore très animée, mais c’est dû au fait que les sponsors ne se bousculent pas pour le moment.

Et vous où en êtes-vous ?

Je suis dans mes entraînements. Je me prépare pour la saison.

On dirait que vous avez perdu du poids

Oui j’ai diminué mon poids, mais je suis en forme.

Ces derniers temps, vous n’avez pas arrêté d’attaquer les ténors, qu’est-ce qui est à l’origine de ces piques que vous lancez aux autres lutteurs ?

Mais qui est-ce que j’ai attaqué ? (rire)

Gris Bordeaux, Tapha Tine et Bombardier ?

Mais non, Bombardier, c’est mon grand-frère, mais Gris lui aussi n’arrête pas de me lancer des piques.

Mais que se passe-t-il entre Gris Bordeaux et vous ?

Je n’ai aucun problème avec lui. Je lui retourne juste les pierres qu’il me lance, c’est tout. En plus, je lui rajoute les 600 volts de courant que j’ai toujours (rire).

Donc vous êtes prêt à affronter Gris cette saison ?

Oui, bien sûr, je suis prêt à faire face à Gris Bordeaux. Mais le problème, c’est que Gris Bordeaux n’osera pas prendre mon avance. Je vous assure qu’il ne le fera pas. Il sait qu’il est le seul lutteur qu’il me reste à terrasser à Fass.

Et si ce n’est pas Gris Bordeaux ?

Je prendrai Eumeu Sène. Il me doit une dette. Eumeu Sène doit me payer ma dette.

Et Tapha Tine ?

Je suis prêt.

Vous ne craignez pas la main lourde de Tapha Tine, il a une force de frappe inégalée…

Je ne crains personne, surtout pas lui. Il n’ose pas faire face à moi. Tapha Tine n’ose pas se bagarrer avec moi.

La violence a refait surface dans l’arène, qu’en dites-vous ?

Ce qui s’est passé à l’Arène nationale concernant Alioune Sèye 2 n’était pas beau à voir. Nous ne le magnifions pas du tout. Mais aussi tout le monde sait qu’Alioune Sèye 2 est un lutteur discipliné.

Vous n’êtes pas en train de prendre parti pour lui parce qu’il est votre coéquipier ?

Non pas du tout, c’est parce que je le connais que je parle ainsi de lui. Ce n’est pas une question de parti pris. S’il n’était pas en règle, je le lui aurais clairement dit. Il a juste fait l’erreur de céder à la provocation en allant se défendre. Il savait qu’il y a la justice dans l’arène, c’est le Cng. On accepte qu’il a fait une erreur et nous nous en excusons. Après, les accompagnants aussi doivent savoir où se limiter. Un combat d’une telle envergure ne devait pas se terminer dans la violence.

Certains ont soutenu que les sanctions ont été minimes par rapport aux actes

Mais non ! Alioune Sèye 2 ne devait même pas être sanctionné. Il n’a fait que l’erreur d’attaquer celui qui l’a provoqué.

Où en êtes-vous avec le MMA, vous aviez soutenu que vous pourriez vous y aventurer ?

On est en train de voir parce qu’on ne peut pas se lancer dans le MMA sans au préalable l’étudier. Il faut apprendre, prendre des conseils et enfin se lancer. J’en parle avec des amis qui sont en France. Je souhaite avoir un combat cette année.

Vous avez terrassé Boy Niang 2, mais vous n’arrêtez pas de le provoquer, pourquoi vous ne lâchez toujours pas ?

Non je ne parle plus de Boy Niang. Je l’ai terrassé et je suis passé à autre chose.

Mais vous avez dit que si on vous mettait encore ensemble pour un combat, vous allez lui faire passer un sale quart d’heure.

Parce que je le connais très bien. J’ai les clés qui ouvrent ses portes. Quiconque veut terrasser Boy Niang doit venir prendre les clés chez moi.

Donc Balla Gaye doit passer te voir pour avoir les clés ?

Non Balla ne fera pas face à Boy Niang.

Et pourquoi ?

Parce que c’est Balla Gaye lui-même qui l’a soutenu. Et il en a le plein droit, car ce que Balla a fait dans l’arène, Boy Niang n’arrivera pas à le faire. Je ne suis pas d’accord pour un combat Balla-Gaye Boy Niang.

Qui est-ce que Boy Niang doit affronter selon vous ?

Il lui reste des combats avant d’arriver chez les ténors. Il ne faut pas qu’il brûle les étapes. Le fait de lui faire sauter des classes lui fait du tort. C’est un problème pour lui, car il ne peut plus reculer et faire face aux lutteurs de son âge. Il doit faire toutes les étapes et là il aura de grands combats, de bons combats.

Moussa Niang le président de l’école de lutte Balla Gaye a soutenu que tant que vous, Balla et Ama seraient en coalition, personne ne pourra plus vous terrasser, qu’en pensez-vous ?

Il a raison. L’union fait la force. Nous prions pour que plus rien ne nous sépare.

Mais ça ressemble à une coalition contre Modou Lo, non ?

Pas du tout. On n’est pas une coalition contre Modou Lo. On est des enfants de la Casamance et des parents. On doit se soutenir et faire les guerres ensemble.

Justement comment préparez-vous le combat Modou Lo-Ama Baldé, c’est votre combat ?

Oui, mais je préfère ne pas en parler pour le moment.

N’est-ce pas parce que vous pensez que le combat n’aura pas lieu ?

Non je n’ai jamais dit ça (rire). Je souhaite que ce combat se tienne.

Les Echos