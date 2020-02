Diomansy Kamara, Didier Zokora, Momo Sissoko, Héritage Ilunga et plusieurs autres anciennes gloires du football africain sont attendus à Conakry pour un match de gala donc les retombées iront à African Initiatives for Women, une ONG qui lutte contre l’exclusion sociale en favorisant l’insertion socio-économique des jeunes filles et femmes en Guinée. L’annonce a été faite lundi à travers une conférence de presse à laquelle ont pris part l’ancien attaquant du Syli Aboubacar Titi Camara, l’ancien international sénégalais Diomansy Kamara, madame Yeo Pogba, etc.

Prévu le 05 avril 2020 au stade 28 Septembre de Conakry, ce match de gala opposera des légendes du Syli national de Guinée à une sélection d’anciennes gloires du football. Il devrait être le premier d’un gala annuel dénommé « Un match, Une cause ». Pour cette première édition, l’initiateur, l’agent sportif guinéen Mehdi Saad, a choisi de mettre le football au service de la cause féminine. « Cette année, nous avons choisi de mettre le football au service de la femme parce que la femme est importante dans la société. Elles sont nos mamans, nos épouses, nos sœurs, nos filles. C’est elles qui tiennent nos foyers…», a expliqué Mehdi Saad.

Etant organisé pour la cause féminine, ce match gala sera joué par des équipes mixtes (des femmes joueront pour chacune des deux équipes). Les tickets couteront de cinq (5) mille francs guinéens à cent (100) mille francs guinéens en fonction des places. « L’objectif n’est vraiment pas de gagner de l’argent, mais de gagner quelque chose pour venir en aide aux femmes », a dit Mehdi Saad.

Aboubacar Titi Camara, Diomansy Kamara et Yeo Pogba ont tous exprimé leur soutien à cet évènement… « Avec la qualité des joueurs que vous avez, avec tout ce que vous avez donné pour le football africain (…) ce n’était pas normal qu’il n’y ait pas quelque chose (comme match de charité) ici en Guinée », a dit Diomansy Kamara, qui dit être touché par l’objectif du projet de Mehdi. « J’espère que ce projet restera longtemps après son lancement aujourd’hui », a émis Aboubacar Titi Camara. « Il aura toujours mon soutien que je sois ici en Guinée », a promis madame Yeo Pogba.

Guineenews