La lutte sénégalaise compte 2702 licenciés dont 665 lutteurs avec frappe et 2037 sans frappe, a appris wiwsport.com auprès du président du CNG ce lundi.

Le président du CNG Dr Alioune Sarr a sorti le nombre de lutteurs titulaires d’une licence, le nombre d’écuries qui existent, le nombre de promoteurs et de manageurs. . Selon lui, « au cours de cette saison, on note 2037 lutteurs sans frappe.

Le nombre de lutteurs avec frappe licenciés est de 665. Il y’a 26 promoteurs de lutte avec frappe et 35 lutteurs olympiques. Le CNG a aussi enregistré 166 associations avec 21 manageurs. En 2018, on comptait 3679 licenciés dont 938 lutteurs avec frappe et 2730 sans frappe.

Cela veut dire que le nombre de licenciés a diminué cette saison 2019-2020. Selon le président du CNG, chaque week-end presque, il existe des combats dans les stades pour les jeunes lutteurs. Mais force est de constater que cette saison, il y’a un malaise chez les VIP.

La plupart d’entre eux n’ont pas encore de combat. Parmi les 26 promoteurs de la lutte avec frappe, il y’a pas encore officiellement des engagements pour ficeler les grands combats que les amateurs de lutte attendent avec impatience.

wiwsport.com