Le revers face à l’Atlético de Madrid reste toujours en travers de la gorge de Jurgen Kopp. Alors, face à West Ham, pas question de lâcher des points et victoire impérative. Sadio Mané figure dans le onze de départ. L’attaquant sénégalais doit revenir en force après la défaite face à l’Atlético Madrid.

Le leader incontesté du championnat anglais cherche à s’attribuer le titre le plus vite possible. Pour arracher un nouveau succès, l’entraîneur des Reds propose un onze classique tandis que son homologue londonien rebat les cartes de son effectif.

Voici les compositions officielles !

🔴 Our team to face @WestHam 🔴@JamesMilner is out as a precaution due to a slight muscle strain.

