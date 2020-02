L’équipe nationale féminine de football est en route vers Freetown pour participer à la première édition du tournoi UFOA Zone A Dames – Sierra Leone 2020.

La Sierra-Leone accueille du 25 février au 07 mars prochain la première édition du tournoi de la zone A de l’UFOA chez les Dames. Les Lionnes du Sénégal logent dans le Groupe A avec le pays hôte, la Guinée et Le Cap Vert. Dans la poule B, on retrouve la Gambie, le Mali, la Guinée Bissau et le Liberia.

En images, le départ des Lionnes pour Freetown !

wiwsport.com