Ce dimanche, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, le PSG accueille les Girondins de Bordeaux. Après la déroute à Dortmund, les Parisiens sont en quête de réaction pour se refaire la cerise. Foot Mercato annonce que Tuchel pourrait être tenté de laisser Gana Gueye sur le banc au coup d’envoi.

D’après les informations du média, Gueye devrait débuter cette rencontre sur le banc face aux Bordelais. Le milieu sénégalais est en perte de vitesse depuis quelques temps alors que le technicien allemand attendrait plus de solidité de sa part. La même source précise que « Thomas Tuchel devrait aligner un 4-4-2 avec Marquinhos et Marco Verratti dans l’entrejeu. » Gueye est passé à côté de son match en Allemagne. Une prestation pas top qui ne serait pas sans conséquences. Moins d’une semaine après avoir enregistré à Dortmund sa première défaite de la saison en Ligue des champions, le Paris Saint Germain veut profiter de la réception des Bordelais, pour faire oublier sa décevante prestation au Signal Iduna Park et rassurer ses supporters.

