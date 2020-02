Joueur du Paris Saint-Germain de 1998 à 2001, Aliou Cissé, invité pour venir suivre la rencontre PSG-Bordeaux, a été accueilli avec honneur par son ancien club.

L’actuel sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé, ancien joueur parisien, est présent au Parc des Princes, ce dimanche, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1 et la rencontre entre le club de la capitale et les Girondins de Bordeaux. Cissé a reçu un maillot aux couleurs historiques du club parisien et une ovation.

wiwsport.com