La 11e journée de Ligue 2 est bouclée. La Linguère conforte sa première place suite à sa victoire face au Demba Diop FC de Mbour (1-0).

En s’imposant (1-0) face à Demba Diop, ce dimanche au stade Mawade Wade, dans le duel des leaders, les Nordistes consolident leur place tout en haut du classement de la Ligue 2. Les Mbourois n’ont pas pu surprendre le leader et basculent au quatrième rang. Africa Promo Foot a été pulvérisé par l’US Ouakam (0-4) et est toujours lanterne rouge avec 7 points. Les Ouakamois sont désormais deuxième au classement à trois longueurs du leader. Pour sa part, DUC a confirmé sa montée en puissance en dictant sa loi au Port (2-4). Les Etudiants sont au porte du podium et comptent 19 points à égalité avec l’USO.

Les résultats de ce dimanche :

Africa Promo Foot 0 – 4 US Ouakam ;

Keur Madior 0 – 0 Amitié FC ;

Port 2 – 4 Duc ;

Linguère 1 – 0 Demba Diop FC ;

Guédiawaye FC 1 – 0 EJ Fatick

