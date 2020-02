La tension monte autour de Djiby Fall, l’entraîneur de Génération Foot. Le coach des Grenats doit faire face à une critique toujours plus forte à la suite des résultats en dents de scie de son équipe ces dernières semaines. Mais ne compte pas céder sa place malgré une nouvelle défaite sur la pelouse du leader Teungueth (2-1).

Encore une soirée compliquée pour Génération Foot et Djiby Fall. Le club de Deni a pris la foudre sur la pelouse de Teungueth FC avec une défaite douloureuse suite à un but encaissé en toute fin de rencontre (2-1). Déjà le sixième revers Grenat en championnat. Les rumeurs font état d’un départ anticipé du coach Djiby Fall. Mais pas de quoi le déstabiliser.

Djiby Fall : «Je ne pense pas à la démission»

Alors que la contestation était déjà vive autour de Djiby Fall, l’ancien coach de l’AS Pikine sait bien que sa situation se complique. Mais hors de question d’envisager de jeter l’éponge. «Je ne dois pas démissionner. Je pense que ce n’est pas le moment de lâcher les joueurs. Nous sommes dans une situation difficile. Cette étape est difficile par rapport aux ambitions de l’équipe. Mais, je vais continuer à travailler car c’est la vie d’un entraîneur qui est faite ainsi. J’avoue que c’est difficile mais, j’ai la confiance du président (Mady Touré) et c’est très important», a déclaré Djiby Fall devant la presse après la rencontre d’hier.

L’ancien technicien du CNEPS Excellence de Thiès n’a pas pu échapper aux questions sur la prestation décevante de ses poulains face au leader TFC. Et le coach s’en est expliqué. « Dans le contenu, c’est positif. Nous n’avons jamais été ridicules malgré nos défaites. On commet souvent des erreurs individuelles comme le deuxième but qu’on a pris en fin de match », a t-il fait savoir.

Pour rappel, Génération Foot est l’actuelle lanterne rouge du championnat avec seulement 9 points au compteur après 11 journées.

