Les férus de la lutte avec frappe sont aux anges. Ils ne vont pas de sitôt oublier ce samedi 22 février et le dimanche 23 février. Trois combats de très haute facture seront au menu pour les amoureux de la lutte avec frappe informe Senegal7.

Le samedi 22 février, l’arène nationale va abriter le combat entre Thiatou Yarakh et Serpent Bou Cambérène. Une belle affiche en vue qui risque de battre tous les records d’affluence. Le lendemain dimanche, on aura droit aux deux combats entre Jet Lee et Gamou Guèye à l’arène nationale tandis qu’au stade municipal de Barngy, Pape Robot et Joe Technique 2. Deux journées qui seront aussi très disputés et on devrait assister à une chaude bagarre.

