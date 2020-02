Victoire importante de Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace, qui se sont contentés du minimum contre Newcastle (1-0), dans le cadre de la 27e journée de Premier League.

Les Eagles se sont imposés ce samedi face aux Magpies 1-0, lors de la 27e journée du championnat d’Angleterre. Titularisé, le milieu sénégalais a offert une bonne prestation. Van Aanholt (44e) a inscrit l’unique but de la rencontre sur coup franc. Avec 33 points, Kouyaté et sa bande remontent à la 13e place et prennent neuf points d’avance sur West Ham (24), premier relégable, qui se déplace à Liverpool lundi.

wiwsport.com