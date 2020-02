Les Lakers ont disposé des Grizzlies (117-105) hier nuit. Malgré la défaite, Gorgui Sy Dieng aura une nouvelle fois brillé avec sa nouvelle formation.

Gorgui était omniprésent en attaque : il inscrivait 14 points et il était le seul joueur des Grizzlies à résister au collectif adverse, emmené par James et Rajon Rondo. Mais au final, victoire logique de Los Angeles (117-105). L’international sénégalais, nouvelle recrue des Grizzlies, a pu tirer son épingle du jeu en signant 14 points et 10 rebonds, malgré la défaite.

Gorgui Sy Dieng et ses coéquipiers devront faire attention car ils restent sur deux défaites d’affilée, et ils affronteront dans trois jours les Clippers.

