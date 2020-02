Seuls deux rencontres sont au programme de la 11ème journée de Ligue 2, ce samedi. Le gros des matches se jouera le dimanche 23 février.

En ouverture donc, il y aura deux affrontements d’équipes de la deuxième moitié du tableau et très proches les unes des autres. Ainsi, Jamono de Fatick (12ème, 8 pts) reçoit Thiès FC (9ème, 1Pts) alors que la Renaissance de Dakar (10ème, 11 pts) accueille la Sonacos (8ème, 12 pts). L’objectif partagé pour toutes ces formations sera donc de s’imposer pour grappiller quelques places au classement et ne pas rester dans la ligne de mire des équipes encore plus mal classées.

Les autres rencontres sont programmées le dimanche 23 février dont un certain Linguère – Demba Diop FC, soit le leader au classement face à son dauphin.

Le programme

Samedi 22 février à 16h30 à Massène Sène : Jamono Fatick – Thiès FC ; à Alassane Djigo : Renaissance – Sonacos

Dimanche 23 février à 16h30 à Lat-Dior : Africa Promo Foot – US Ouakam ; à Fodé Wade : Keur Madior – Amitié FC ; à Ngalandou Diouf : Port – Duc ; à 17h00 à Mawade Wade : Linguère – Demba Diop FC

LSFP