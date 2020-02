Quelle sera l’arène qui abritera la finale de la Ligue des Champions de la CAF pour la saison 2019-2020 ? Selon les derniers échos, quatre pays auraient déposé des dossiers pour accueillir la finale.

La Tunisie, le Maroc, l’Afrique du Sud et le Rwanda ont sollicité la Confédération Africaine de Football pour l’organisation des finales des deux compétitions interclubs de cette saison.

A quelques mois de cette affiche, la CAF vient de lancer un appel à candidature pour les villes africaines désireuses d’abriter les finales de compétitions interclubs. Et ce en fixant jeudi 20 février comme date butoir. En effet, l’exécutif de la CAF avait envoyé un courrier aux fédérations membres en leur demandant de présenter leurs candidatures pour ces deux échéances : la finale de la Coupe de la Confédération programmée le 24 mai et celle de la Ligue des champions le 29 mai 2020. Sachant que la CAF prendra un choix définitif fin avril avant les demi-finales des compétitions.

La Fédération Tunisienne de Football a demandé à accueillir seulement la finale de la Ligue des Champions, alors que les trois autres pays ont déposé des demandes pour l’organisation des finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Plusieurs sources ont indiqué que le dossier rwandais disposerait des faveurs de la CAF pour la finale de la Ligue des Champions africaine.

Pour beaucoup d’observateurs, le dossier tunisien ne semble pas bénéficier de chance réelle cette année au vu de ce qui s’est passé à Rades au cours de la finale de l’édition précédente qui a opposé l’Espérance de Tunis au Wydad Casablanca et qui n’est pas arrivée à son bout.

Rappelons que suite aux incidents ayant entaché la finale retour de Ligue des champions entre l’Espérance de Tunis et le WAC, la CAF a décidé l’an passé que la finale de la Ligue des champions comme en Coupe de la Confédération, ne se disputera plus en aller-retour mais sur un seul match, et sur terrain neutre. A l’instar de ce qui se fait dans le football européen.

