Olivier Perrin n’en démord pas. L’un de ses plus fins attaquants formés à l’académie Génération Foot saura rendre de fiers services au FC Sochaux. Amadou Dia Ndiaye a le but dans le sang. Amadou Di Ndiaye a été façonné pendant cinq ans à Génération Foot avec Olivier Perrin. Une académie qui a vu pousser les Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Habib Diallo ou encore Ibrahima Niane.

« Amadou, c’est un tueur devant le but… »

Revenu chapeauter la formation au FC Metz depuis 2 ans, Olivier Perrin peut se targuer de bien connaître son sujet. A l’évocation d’un des plus beaux joyaux formés à Génération Foot, les souvenirs font vite ‘’tilt’’. Amadou Dia Ndiaye est ce jeune garçon « pétri de talents » que le technicien a vu arriver dès sa prise de fonction au centre de formation phare du Sénégal. « Il venait de Thies tout près de Dakar. Amadou, je l’ai eu pendant 5 ans et il a rapidement intégré notre groupe élite à 16 ans et demi. En cadet, en juniors il était déjà phénoménal et mettait au moins 50 buts par saison. C’est pratiquement l’attaquant le plus doué qui ait signé jusqu’ici au FC Metz. Ramené à âge égal, c’est lui le plus doué devant la cage… »

Il faut apprécier la comparaison à sa juste valeur. Car Génération Foot a su développer de nombreux tops joueurs. Olivier Perrin était justement reçu il y a quelques jours par Sadio Mané à Liverpool. L’occasion de reconnecter avec celui qui aurait pu, dû, décrocher le dernier ballon d’or. Perrin a aussi propulsé la fusée Ismaïla Sarr ou encore Habib Diallo et Ibrahima Niane.

Amadou Dia N’diaye était justement la doublure en pointe de ce dernier au plus fort de ses saisons en D1 Sénégalaise. Pas un rôle des plus faciles, mais le formateur vosgien raconte encore des choses très précises sur la force de caractère de son poulain qui vient de signer en prêt à Sochaux : « Son temps de jeu était forcément réduit derrière Niane mais dès la première saison, avec ce qu’on lui a donné, il a réussi à marquer 7/8 buts. Amadou, c’est quelqu’un de discret mais sa personnalité est forte, croyez-moi. Dans le jeu, il lui faut peu de temps, peu d’espaces pour armer. Si tu lui laisses une demi-fenêtre de tir aux 16 mètres, tu es mort. Il peut utiliser toutes les surfaces de frappes et la balle sera au fond le temps que tu réfléchisses pourquoi… »