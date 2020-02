Le milieu de terrain de Norwich City, Todd Cantwell, a décrit le « sentiment horrible » de jouer contre les hauts de la table de Liverpool, y compris Sadio Mane.

Cantwell et ses coéquipiers des Canaries ont impressionné pour les grands sorts de la réunion de samedi soir de Premier League à Carrow Road, qui a vu le bas du côté de la table faire face à l’équipe au sommet de l’arbre. Sadio Mane a commencé le match sur le banc après une récente blessure aux ischio-jambiers, mais après avoir émergé à l’heure, il a brillamment marqué le seul but du match à la 78e minute.

Lors de tests, dans des conditions venteuses, Mane a réussi à contrôler la passe loftée de Jordan Henderson avant de tourner et de tirer un coup dans le filet avec son pied gauche, améliorant encore l’incroyable record de Liverpool de 25 victoires lors de leurs 26 matches de Premier League cette saison, un décompte qui voit les 25 points clairs en haut du tableau.

Et Cantwell – qui était lié à Liverpool dans un rapport de The Athletic lundi – a été particulièrement impressionné par l’attaquant sénégalais des Reds. « La façon dont Sadio Mane retire cela de l’air et la façon dont il s’en prend avec son pied le plus effrayant », a déclaré Cantwell sur le site officiel de Norwich rapporté par news 24.

« Nous savions que nous étions face à certains des meilleurs joueurs du monde. N’importe quelle renifle de chance et vous avez le sentiment horrible qu’ils vont la saisir. Quand nous en avons l’occasion, nous devons vraiment capitaliser parce que nous savions que nous n’allions pas avoir de sorts dans le jeu où nous contrôlerions le ballon comme nous l’aimions », informe news 24.

