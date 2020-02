L’attaquant de Liverpool Sadio Mane est de retour. Juste au moment où les choses ne pouvaient pas aller mieux pour les Reds, ils l’ont fait. Le Sénégalais est revenu de sa blessure contre Norwich City samedi et a impressionné, marquant le seul but d’une autre victoire vitale. Les hommes du Merseyside poursuivent leur défense du titre en Ligue des champions alors qu’ils affrontent l’équipe espagnole de l’Atletico Madrid dans le même stade où ils ont remporté la compétition 2018/19 en juin dernier.

Sadio Mane prêt à jouer contre l’Atletico Madrid

Lorsque le manager Jurgen Klopp prévoyait cette saison, il pouvait difficilement imaginer que ça se passe si bien. Les Reds sont à 25 points d’avance au sommet du classement de la Premier League et n’ont besoin que de cinq victoires de plus pour sceller leur premier titre de premier plan en 30 ans.

Cette position de force leur donne le temps de concentrer leurs ressources sur la défense de leur couronne de Ligue des Champions. Sadio Mane est un homme qui a joué un rôle clé dans cette ascension. L’ailier a marqué 12 buts en championnat cette saison mais a raté les derniers matchs en raison d’une blessure.

On pourrait dire que les Reds n’avaient guère besoin de lui alors qu’ils continuaient leur domination en Premier League. Cependant, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité, qui a été montrée lors du dernier match de Liverpool contre Norwich. Avec le temps qui approche, Mane a été présenté comme remplaçant et il a eu un impact énorme.

Jordan Henderson a joué une balle au-dessus du sommet que le Sénégalais a maîtrisé de manière experte et a instinctivement terminée pour briser une défense des Canaries tenace. Ce sera ce type de créativité qui est nécessaire contre l’Atletico Madrid. Los Rojiblancos sont incroyablement défensifs, avec des talents comme Jose Gimenez. Ils n’ont concédé que 17 buts cette saison – seuls leurs rivaux de la ville, le Real Madrid, ont un meilleur bilan.

Si les Reds veulent obtenir un résultat positif, Mane sera la clé. Sinon, ils pourraient quitter le Wanda Metropolitano les mains vides – un contraste avec cette nuit de juin où ils fêtaient sauvagement alors qu’Henderson levait la Ligue des champions.

Alors que les hommes de Madrid ont été solides sur le plan défensif, ils sont actuellement à la quatrième place de la Liga et n’ont pas été une menace sérieuse pour le Real et Barcelone pour le titre.

Sadio Mane et Liverpool affronteront sans aucun doute une équipe difficile de l’Atletico Madrid, mais ils devraient en ressortir avec un résultat positif si leur attaque peut produire de la magie contre une défense solide comme le roc.

wiwsport.com