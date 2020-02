L’équipementier allemand Adidas vient de dévoiler le ballon des phases finales de la Ligue des champions, qui sera utilisé dès ce mardi lors des huitièmes de finale aller.

La ​Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi. Des chocs à la pelle pour notre plus grand bonheur, et le début d’un suspense insoutenable, avec un long parcours pour le sacre final. Tout le monde attendait le 18 février avec impatience, la date tant attendue est enfin arrivée.

Et que ce soit pour le match ​Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain, ou Atletico Madrid-Liverpool, vous remarquerez un ballon inédit. L’UEFA a récemment dévoilé le design qu’il va arborer dès les huitièmes de finale de la compétition. On peut y apercevoir des couleurs vives, entre les traditionnelles étoiles et le logo de la Ligue des Champions. Un rouge et un bleu extravagants, ornés de motifs plutôt abstraits.

🔴 OFFICIEL ! Adidas dévoile le ballon de la phase finale de la Ligue des Champions, utilisé à partir de ce soir. Vous aimez ? 🤔 pic.twitter.com/AKzsxLTLbJ — Actu Foot (@ActuFoot_) February 18, 2020

