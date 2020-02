Selon les informations de L’Equipe et RMC Sport, Thomas Tuchel a fait quelques choix forts pour affronter le Borussia Dortmund dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions en Allemagne. Annoncé pour débuter la rencontre le sur le banc, le milieu de terrain sénégalais est finalement cité dans le 11 de départ de club français.

L’entraîneur du PSG vient d’annoncer sa composition d’équipe aux joueurs et alignera visiblement une défense à trois ce mardi soir (21 heures) avec Marquinhos, Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Au milieu de terrain, le duo Gueye-Verratti garde la confiance de Tuchel alors que Meunier et Kurzawa seront alignés sur les côtés.

Di Maria, Mbappé et Neymar sont attendus titulaires, ce qui pousse Mauro Icardi sur le banc.

Le onze de départ du PSG : Navas – Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe – Meunier, Gueye, Verratti, Kurzawa – Di Maria, Mbappé, Neymar

wiwsport.com