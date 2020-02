Equipe Type africaine de la semaine : Sidy Sarr et Sadio Mané plébiscités

Football365 a établi son équipe type de la semaine des joueurs africains des cinq grands Championnats européens (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A). On y retrouve deux sénégalais. Auteur de l’unique but de la partie contre Norwich, l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané est choisi tout comme Sidy Sarr le meilleur de terrain de Nîmes auteur d’une prestation XXL contre Angers ce dimanche.

Gardien de but :

Alexandre Oukidja (Algérie – Metz)

Très sollicité contre Nantes, Alexandre Oukidja a su garder sa cage inviolée. Impeccable dès les premières tentatives nantaises, l’international algérien réussira un total de sept arrêts. Imbattable.

Défenseurs :

Achraf Hakimi (Maroc – Dortmund)

Très offensif dans son couloir, Achraf Hakimi a pris une large part dans le festival réussi par le Borussia contre l’Eintracht Francfort (4-0). Ce maillon fort des Lions de l’Atlas n’a pas fait les choses à moitié avec deux passes décisives et une disponibilité de tous les instants.

Chidozie Awaziem (Nigeria – Leganes)

Chidozie Awaziem a livré face au Betis Séville (0-0) un match sérieux et appliqué dans la charnière renforcée de Leganes. Costaud dans les duels et propre dans les relances, le Nigérian a (r)assuré.

Edmond Tapsoba (Burkina Faso – Leverkusen)

Très sûr, Edmond Tapsoba a soulagé sa défense quand il le fallait lors de la victoire du Bayer sur la pelouse de l’Union Berlin (2-3). Arrivé cet hiver du Vitoria Guimaraes, l’international burkinabé n’a pas tardé à prendre ses marques avec sa nouvelle équipe.

Hassane Kamara (France & Gambie – Reims)

Solide et efficace dans son couloir lors de la victoire sur Rennes (1-0).

Milieux de terrain :

Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire – Arsenal)

Souvent décevant depuis son arrivée de Lille cet été, l’attaquant ivoirien a été l’homme du match face à Newcastle (4-0). D’abord passeur décisif pour l’ouverture du score d’Aubameyang, l’ancien Lillois double la mise trois minutes plus tard, d’une frappe du gauche au point de penalty, avant d’être de nouveau à la passe sur la clôture du score, signée Lacazette.

Sidy Sarr (Sénégal – Nîmes)

Très présent dans le cœur du jeu contre Angers, Siidy Sarr a raté de peu son premier but avec les Crocos avec une tête détournée sur le poteau par un adversaire. Son bilan statistique s’enrichit d’une passe décisive à Moussa Koné pour le but de la victoire.

Gaël Kakuta (RD Congo – Amiens)

Deux passes décisives, un but, qui dit mieux que Gaël Kakuta ? Personne lors de cette rencontre renversante entre Amiens et le PSG (4-4). Inspiré comme rarement, le meneur de jeu a distribué les caviars, avec deux passes décisives et un missile en lucarne opposée.

Sadio Mané (Sénégal – Liverpool)

Laborieux, Liverpool s’en est remis à Sadio Mané pour s’imposer à Norwich (0-1) et poursuivre sa folle série d’invincibilité. Entré sur le terrain à l’heure de jeu, le Sénégalais a fait mouche d’une frappe du gauche à dix minutes du terme. Tout juste revenu de blessure, l’ancien pensionnaire de Génération Foot atteint ainsi la barre des cent buts en Angleterre.

Attaquants :

Islam Slimani (Algérie – Monaco)

Déjà buteur dans le temps additionnel lors de la victoire de Monaco à Amiens (2-1) la semaine précédente, Islam Slimani a encore joué les sauveurs face à Montpellier, en inscrivant l’unique but de la rencontre. Vivace et difficile à marquer, l’international algérien tient sa revanche après quelques semaines difficiles cet hiver.

Sehrou Guirassy (France & Guinée – Amiens)

Premier buteur sur une merveille de service de Kakuta, avant-dernier passeur sur les deux suivants, et surtout auteur du quatrième but qui donne un point devenu inespéré aux siens, Sehrou Guirassy était de tous les bons coups face au PSG (4-4), avec des déplacements et un jeu dos au but dévastateur pour la défense parisienne.