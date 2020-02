Début des choses sérieuses sur la scène européenne pour le Paris Saint-Germain qui est en déplacement du côté de Dortmund ! Pressenti pour débuter ce 8e de finale aller sur le banc, le milieu sénégalais Gana Gueye sera finalement présent dans l’entrejeu parisien.

Éliminés au stade des 8es de finale lors des trois dernières éditions de la Ligue des champions, premiers du Groupe A devant le Real Madrid, les Parisiens tenteront face au Borussia Dortmund, au Signal Iduna Park, de faire un premier pas vers les quarts de finale.

Gueye et ses coéquipiers seront face à une équipe allemande qui a récolté dix points en phase de groupes pour terminer deuxième derrière le FC Barcelone, dans le Groupe F. Thomas Tuchel opte pour un 3-4-3, avec Keylor Navas dans le but. En défense, une de trois démarre avec Marquinhos, Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Dans l’entrejeu, Idrissa Gueye accompagne Marco Verratti, alors que Meunier et Kurzawa jouent les pistons. Devant, Angel Di Maria et Neymar, préservé ces dernières semaines, seront aux côtés de Kylian Mbappé.

De son côté, Lucien Favre titularise Roman Bürki dans le but. Devant lui, un 3-4-3 se dessine. Lukasz Piszczek et Dan-Axel Zagadou encadrent Mats Hummels. Achraf Hakimi et Raphaël Guerreiro sont préposés au rôle de pistons. Dans l’entrejeu, Axel Witsel et la recrue hivernale Emre Can seront partenaires. Et enfin, devant, Jadon Sancho et Thorgan Hazard épaulent la révélation de ce début de saison en C1, le Norvégien Erling Braut Håland.

Les compositions d’équipes :

Borussia Dortmund : Bürki – Piszczek, Zagadou, Hummels – Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro – Sancho, Håland, Hazard

PSG : Navas – Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe – Meunier, Gueye, Verratti, Kurzawa – Di Maria, Mbappé, Neymar

Foot mercato