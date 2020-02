La formation du Sénégal des moins de 20 ans, invitée de la Coupe Arabe édition 2019, disputera son premier match de poule contre Les Emirats Arabes Unis ce soir à partir de 18 heures locales. Hier, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et le Madagascar se sont imposés d’entrée dans leurs groupes respectifs A et B.

Initialement le Sénégal et le Madagascar ne devaient pas disputer la compétition. Mais face aux forfaits du Qatar et des Comores, les organisateurs leur ont fait appel. Ainsi le Sénégal retrouve le groupe D avec le Soudan, la Libye et les Emirats arabes unis.

Les Lionceaux débuteront ce mardi la compétition face à l’émirats Arabes Unis. L’objectif pour les hommes d’Issa Aidara, adjoint de Youssouph Dabo, est de débuter par une victoire avant de d’affronter le Soudan, vendredi, 21 février, pour s’assurer une place en quarts de finale de ce tournoi.

Organisée par l’UAFA (Union des fédérations de football arabes), la Coupe U20 revient sur la scène après 8 ans.

Programme et résultats

Tunisie – Irak 2 -1

– Irak -1 Koweït – Mauritanie 0 – 2

0 – Maroc – Bahreïn 4 -2

– Bahreïn -2 Madagascar – Djibouti 4-3

Mardi 18 février 2019 – Groupe C

Arabie Saoudite – Palestine

Algerie – Egypte

Mardi 18 février 2019 – Groupe D

Soudan – Libye

18 H Sénégal – Emirats Arabes Unis

