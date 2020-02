L’Atlético de Madrid reçoit le champion d’Europe en titre Liverpool du côté du Wanda Metropolitano en 8e de finale aller de Ligue des Champions.

On attend ça depuis le 16 décembre dernier et le tirage au sort au siège de l’UEFA à Nyon en Suisse. Pour poursuivre son aventure en Ligue des Champions, le Paris SG devra franchir l’obstacle Borussia Dortmund. Première manche, de l’autre côté du Rhin, ce mardi soir, à 21h. Un rendez-vous forcément particulier pour Thomas Tuchel, le coach parisien, qui a officié au BvB pendant deux saisons (2015-2017).

Le technicien allemand ne fera toutefois pas de sentiments face à son ancienne formation et compte bien aligner le meilleur onze possible pour obtenir un bon résultat sur ses terres. Ainsi, dans les buts, il maintiendra sa confiance à son ange gardien Keylor Navas. En défense, c’est une ligne de quatre qui devrait démarrer avec, de droite à gauche, Thomas Meunier, Thiago Silva (malgré une dernière prestation compliquée à Amiens), Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa. Une surprise est toutefois possible sur les flancs, Thilo Kehrer et Juan Bernat étant également aptes.

Sarabia en pointe ?

Dans l’entrejeu, Marquinhos est pressenti pour accompagner Marco Verratti. Les deux hommes ont joué quarante-cinq minutes plutôt intéressantes à Amiens samedi (4-4, 25e journée de Ligue 1) alors qu’ils revenaient de blessures. Sur les ailes, Angel Di Maria et Kylian Mbappé seront de la partie, tout comme Neymar, préservé ces dernières semaines en raison d’une douleur aux côtes. Enfin, en pointe, un doute subsiste entre Mauro Icardi et Pablo Sarabia.

Du côté de Lucien Favre, les choses semblent un peu plus claires. Malgré une saison compliquée, Roman Bürki prendra place dans les cages. Devant lui, un 3-4-3 se dessine. Lukasz Piszczek et Dan-Axel Zagadou encadreraient Mats Hummels. Achraf Hakimi et Raphaël Guerreiro devraient être préposés aux rôles de pistons. Dans l’entrejeu, Axel Witsel et la recrue hivernale Emre Can partent avec la faveur des pronostics. Et enfin, devant, Jadon Sancho et Thorgan Hazard devraient épauler la révélation de ce début de saison en C1, le Norvégien Erling Braut Håland.

Footmercato