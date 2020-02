L’Atlético de Madrid reçoit le champion d’Europe en titre Liverpool du côté du Wanda Metropolitano en 8e de finale aller de Ligue des Champions.

L’hymne de la Ligue des Champions résonnera ce mardi soir, du côté du Wanda Metropolitano. L’Atlético de Madrid, outsider, accueille le champion d’Europe Liverpool pour le compte des 8es de finale allers de C1. Diego Simeone, pas épargné par les blessures, a préparé un onze pour gêner au maximum les troupes de Jürgen Klopp. El Cholo comptera évidemment sur son portier slovène Jan Oblak pour stopper les offensives des Reds.

Les Rojiblancos devraient aligner une défense à 4, avec de droite à gauche, Santiago Arias, Stefan Savic, Felipe et Renan Lodi. José Maria Giménez est sans doute trop juste pour démarrer. Dans l’entrejeu, on devrait retrouver Thomas Partey et Koke, tandis que Saul Ñiguéz et Marcos Llorente tiennent la corde pour occuper les couloirs, et ce, même si Vitolo a son mot à dire.

L’équipe type côté Liverpool

Sans João Félix, blessé, et Diego Costa, tout juste de retour, Alvaro Morata part pour être la référence offensive des Colchoneros. L’Argentin Angel Correa devrait l’accompagner. Du côté des Scousers, l’artillerie lourde devrait être de sortie. Alisson prendra ainsi place dans les buts, derrière la traditionnelle défense à quatre, composée de Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joe Gomez et Andy Robertson.

Au milieu de terrain, Fabinho occupera le poste de sentinelle, flanqué de Georginio Wijnaldum et du capitaine Jordan Henderson. Devant, on retrouvera le trio de choc Sadio Mané, de retour de blessure et buteur après son entrée en jeu à Norwich City ce week-end, Roberto Firmino et Mohamed Salah. De quoi promettre des étincelles dans la capitale espagnole.

Footmercato