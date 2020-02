L’entrée de Sadio Mané a été décisif face à Norwich samedi dernier en Premier League. Le joueur a marqué son territoire avec ce but qui a donné les trois points à Liverpool.

Permettant au club d’avoir un avantage confortable au classement. Joe Gomez, coéquipier du Sénégalais, est tout simplement élogieux envers son attaquant. A en croire les propos du défenseur des Reds, la présence de Mané sur un terrain de football n’est pas une bonne nouvelle pour les adversaires.

« Quel joueur, il vous donne un regain de confiance quand il arrive et psychologiquement pour l’équipe adverse ce n’est pas sympa ! Il est énorme et il a été décisif pour nous à plusieurs reprises cette année et il l’a encore fait. C’est un peu un luxe de voir Sadio Mane rester sur le banc, mais quand il le fait et qu’il atteint cet objectif, c’est énorme », a-t-il déclaré dans une interview accordée au site officiel du club.

wiwsport.com