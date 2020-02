Du 13 au 15 mars à Dakar va démarrer la ligue africaine de basketball. La nouvelle compétition de la NBA en Afrique regroupe 12 équipes et se jouera durant 3 mois (mars, avril et mai). 30 matchs sont prévus pour le premier tour.

La saison régulière ou premier tour de la BAL verra la participation de 12 équipes qui seront divisées en 2 groupes de 6 équipes.

Conférence 1: AS Douanes (Sénégal), GS Prétoliers (Algérie), AS Salé (Maroc), Petro de Luanda (Angola), Gendarmerie National BC (Madagascar) et AS Police (Mali).

Elle joue à Dakar du 13 au 15 mars, à Luanda (Angola) du 10 au 12 avril et à Rabat (Maroc) du 8 au 10 mai.

Conference 2: Rivers Hoopers (Nigeria), Ferroviario (Mozambique), US Monastir (Tunisie); Zamalek (Egypte), Forces armées et Police (Cameroun) et Patriots (Rwanda).

Elle joue à Monastir (Tunisie) du 20 au 22 mars, à Lagos( Nigeria) du 17 au 19 avril et au Caire (Egypte) du 30 avril au 2 mai.

Après cette première phase, la compétition se poursuit à Kigali (Rwanda) du 26 au 31 mai pour les quarts de finale et le « Final Four ».

Source: Stades