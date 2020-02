Nîmes fait une belle opération en s’imposant à domicile contre Angers (1-0) ce samedi lors de la 25e journée grâce à un but de Moussa Koné.

Les Nîmois ont mieux démarré cette rencontre et auraient sans doute mérité de prendre l’avantage dans la première période. Mais les Crocos ont souvent manqué de justesse dans le dernier geste, à l’image de la frappe de Benharou qui est passée à gauche du cadre. Le rythme a ensuite baissé dans un dernier quart d’heure haché par de nombreuses fautes.

En seconde période, Nîmes laissait encore passer des opportunités lorsque Roux butait sur Butelle, avant que la tête de Sidy Sarr, détournée par Manceau, ne trouve la barre transversale. Et puis vint le tournant du match avec l’expulsion de Ninga à un quart d’heure du terme pour un pied haut dans la tête de Ferhat. Derrière, Nîme prenait l’avantage sur un but de Moussa Koné (1-0, 79e) sur une passe de Sidy Sarr. C’est le 2e but du Sénégalais en 2 matchs depuis son arrivée ce mercato d’hiver en provenance d’Allemagne.

Nîme remonte à la 17e place et quitte la position de barragiste.

 

avec Maxifoot